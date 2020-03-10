С сегодняшнего дня на крипторынке действуют более строгие правила

Николай Демчук

С сегодняшнего дня действуют новые требования для криптопредприятий, желающих получить в Эстонии разрешение на деятельность. Уже работающие в Эстонии фирмы должны соответствовать новым требованиям с 1 июля этого года.

На сегодняшний день в Эстонии выдано более 4000 так называемых криптолицензий, что делает Эстонию одной из самых популярных стран для криптокомпаний в Европе.