dv.ee • юрист Николай Демчук • 10 марта 2020
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С сегодняшнего дня на крипторынке действуют более строгие правила
С сегодняшнего дня действуют новые требования для криптопредприятий, желающих получить в Эстонии разрешение на деятельность. Уже работающие в Эстонии фирмы должны соответствовать новым требованиям с 1 июля этого года.
На сегодняшний день в Эстонии выдано более 4000 так называемых криптолицензий, что делает Эстонию одной из самых популярных стран для криптокомпаний в Европе.
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