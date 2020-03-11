Полина Волкова • 11 марта 2020
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Какие выходы находят бизнесмены, когда им закрывают счета?
Бизнесмены, которым закрыли банковские счета в Эстонии, рассказали ДВ, как они справились с ситуацией. Однако при ближайшем рассмотрении все эти способы связаны с неудобствами, рисками и ограничениями.
«Всё, что связано с э-резидентством в Эстонии - идеально. Всё, что связано с банками - странно», - рассказал о своём опыте предприниматель Максим Третьяков.
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