Рийгикогу вновь принял закон о пенсионной реформе

В среду, 11 марта, Рийгикогу снова принял закон о пенсионной реформе.

Фото: Raul Mee

Рийгикогу решил после долгого обсуждения принять закон в неизменном виде. За проголосовали 52 депутата, против 43. Шесть отсутствовали на заседании и не голосовали, сообщает rus.err.ee.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не провозгласила закон о пенсионной реформе и отправила его назад в парламент.

Теперь же у президента появится два варианта: либо провозгласить его, либо подать в Государственный суд. О том, что обычно происходит в таких случаях, читайте в публикации "Пенсионная реформа: ещё не вечер".