Ану Лилль • 12 марта 2020
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LHV даст кредитный отпуск компаниям, затронутым коронавирусом

В связи с потенциальным воздействием коронавируса на экономику, банк LHV решил предоставить компаниям, чью деятельность затронул коронавирус, до шести месяцев отпуска по выплате кредитов.

По словам члена правления и главы отдела корпоративных банковских услуг LHV Индрека Нууме, цель кредитного отпуска - дать пострадавшим компаниям время приспособиться к изменениям.

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