Инвестор Тоомас: как компании Таллиннской биржи готовятся к кризису?

По состоянию на сегодняшнее утро я потерял более десяти процентов стоимости своего портфеля, на биржах продолжается коронавирусный обвал. Что теперь будет? Существует ли кризисный план для моих инвестиций на Таллиннской бирже? Я решил проверить.

Глава Tallink Пааво Ныгене заверил, что компания сделала все от нее зависящее, чтобы противостоять коронавирусу.