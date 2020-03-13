Инвестор Тоомас • 13 марта 2020
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Инвестор Тоомас: как компании Таллиннской биржи готовятся к кризису?
По состоянию на сегодняшнее утро я потерял более десяти процентов стоимости своего портфеля, на биржах продолжается коронавирусный обвал. Что теперь будет? Существует ли кризисный план для моих инвестиций на Таллиннской бирже? Я решил проверить.
Глава Tallink Пааво Ныгене заверил, что компания сделала все от нее зависящее, чтобы противостоять коронавирусу.
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