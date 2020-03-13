Только для подписчиков

VKG приостанавливает работу одной фабрики

Из-за падения цены на нефть компания Viru Keemia Grupp приостановит работу одной фабрики, работающей по технологии Kiviter. Производство работает на сланце, закупаемом концерном.

Фото: Andras Kralla

«Мы законсервируем одну фабрику Kiviter, поскольку закупаемый сланец значительно дороже того, который мы производим сами, что в данной рыночной ситуации делает производство сланцевого масла в конкретной производственной единице экономически неконкурентоспособным», - сказал председатель правления VKG Ахти Асманн.