VKG приостанавливает работу одной фабрики
Из-за падения цены на нефть компания Viru Keemia Grupp приостановит работу одной фабрики, работающей по технологии Kiviter. Производство работает на сланце, закупаемом концерном.
«Мы законсервируем одну фабрику Kiviter, поскольку закупаемый сланец значительно дороже того, который мы производим сами, что в данной рыночной ситуации делает производство сланцевого масла в конкретной производственной единице экономически неконкурентоспособным», - сказал председатель правления VKG Ахти Асманн.
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