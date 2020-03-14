Pille Ivask • 14 марта 2020
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Недвижимость: прежние прогнозы не работают
Распространение коронавируса переворачивает с ног на голову все прежние прогнозы по рынку недвижимости, но страшиться кризиса пока рановато, считают эксперты.
Эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк отмечает, что сейчас на рынке царит смятение: прогнозы, сделанные еще месяц назад, можно смело выкинуть в мусорную корзину. «Я не мог и предположить, что все пойдет настолько плохо», - признает он.
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