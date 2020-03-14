Недвижимость: прежние прогнозы не работают

Распространение коронавируса переворачивает с ног на голову все прежние прогнозы по рынку недвижимости, но страшиться кризиса пока рановато, считают эксперты.

Фото: Andras Kralla

Эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк отмечает, что сейчас на рынке царит смятение: прогнозы, сделанные еще месяц назад, можно смело выкинуть в мусорную корзину. «Я не мог и предположить, что все пойдет настолько плохо», - признает он.