Касса по безработице разрабатывает кризисные меры

«Уже с пятницы мы занимаемся разработкой возмещения, которое поможет смягчить последствия кризиса, для того чтобы предотвратить крупные сокращения. Для финансирования будет использован собранный за многие годы резерв», - сказал председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.

Фото: ERIK PROZES

В резерве Кассы по безработице на сегодняшний день находится около миллиарда евро. Это общий резерв, рассчитанный как на работников, так и работодателей, и теперь пришло время его использовать, сказал Паавел.