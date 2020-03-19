Банки поднимут лимит бесконтактных платежей

Фото: Swedbank

Банки готовятся к тому, чтобы 23 марта увеличить лимит бесконтактных платежей до 50 евро, сообщает Банковский союз.

Этот лимит будет действовать до окончания чрезвычайного положения, установленного правительством. Люди, которые могут привязать свою банковскую карточку к мобильному телефону через приложения Apple Pay или Google Pay, смогут оплачивать с помощью мобильного телефона и суммы, превышающие 50 евро.