Ярослав Тавгень • 19 марта 2020
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Банки поднимут лимит бесконтактных платежей
Банки готовятся к тому, чтобы 23 марта увеличить лимит бесконтактных платежей до 50 евро, сообщает Банковский союз.
Этот лимит будет действовать до окончания чрезвычайного положения, установленного правительством. Люди, которые могут привязать свою банковскую карточку к мобильному телефону через приложения Apple Pay или Google Pay, смогут оплачивать с помощью мобильного телефона и суммы, превышающие 50 евро.
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