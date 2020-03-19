Ида-вируская компания собирается шить марлевые повязки для своих сотрудников

По словам руководителя компании по производству аудиосистем Audes LLC Игоря Тюрина, его предприятие закупило марлю и собирается самостоятельно шить повязки для своих работников.

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По состоянию на четвертый квартал 2019 года, на производстве йыхвиской компании Audes работало 79 человек. По словам Тюрина, приобрести защитные маски в свободной продаже компания не смогла. «Попытались купить специализированные ткани и пошить на заводе (техника и опыт есть) - тканей нет. Пришлось вспомнить уроки гражданской обороны и приготовиться к пошиву ватно-марлевых повязок. И тоже - марлю смогли купить лишь в Латвии, здесь уже ничего нет. Так что, как будет пауза в работе, начнём шить», - рассказал он ДВ.