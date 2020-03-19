Иностранцы, находящиеся в Эстонии, получат право работать

Те иностранцы, которые оказались в Эстонии после введения чрезвычайного положения, получат право работать, даже если их разрешение на работу истекает.

"Те иностранцы, которые оказались в Эстонии после введения ограничений и зарегистрировались в полиции, смогут продолжать здесь работать. Кто внутри - тот внутри. Иностранцы, которые находятся в Эстонии легально, и у которых заканчивается разрешение на работу, смогут работать и дальше. Но только те, кто уже сейчас в Эстонии", - сказал министр внутренних дел Март Хельме на сегодняшней пресс-конференции правительства.