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Команды, помогающие бороться с пандемией, автоматически попадут в ТОП40 участников конкурса Prototron

Фонд Prototron сообщил о том, что направит особое внимание на поддержку идей, направленных на уменьшение влияния вспышки коронавируса.

Prototon – конкурс инновационных идей, победители которого получают до 35 000 евро на финансирование прототипа своего продукта, а также различные опорные услуги, правовую поддержку и возможность пройти программу инкубации в научном парке Tehnopol.