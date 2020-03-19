Кристьян Пруул • 19 марта 2020
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Правительство запустит 2-миллиардный пакет помощи
В четверг правительство сообщило о запуске пакета помощи работникам и предприятиям в размере 2 миллиардов евро. Среди прочих решений правительства - остановка выплат во вторую пенсионную ступень. FIE освобождаются от авансовых выплат в первом квартале.
«2 миллиарда евро, 7 процентов от ВВП. Эти меры направлены на обеспечение занятости, сокращение числа банкротств, обеспечение работоспособности экономики. Перед министром финансов была поставлена задача подготовки дополнительного бюджета», - заявил премьер-министр Юри Ратас в четверг на пресс-конференции правительства, посвященной чрезвычайной ситуации.
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