Правительство запустит 2-миллиардный пакет помощи

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В четверг правительство сообщило о запуске пакета помощи работникам и предприятиям в размере 2 миллиардов евро. Среди прочих решений правительства - остановка выплат во вторую пенсионную ступень. FIE освобождаются от авансовых выплат в первом квартале.

«2 миллиарда евро, 7 процентов от ВВП. Эти меры направлены на обеспечение занятости, сокращение числа банкротств, обеспечение работоспособности экономики. Перед министром финансов была поставлена задача подготовки дополнительного бюджета», - заявил премьер-министр Юри Ратас в четверг на пресс-конференции правительства, посвященной чрезвычайной ситуации.