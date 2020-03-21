Эстония разрешает работу по ту сторону границы и на латвийском направлении

Руководящий чрезвычайным положением премьер-министр Юри Ратас утвердил постановление, которое смягчает ограничения на передвижение между Эстонией и Латвией, сообщила пресс-служба правительства.

Фото: Erik Prozes

Сейчас ежедневно ходить на работу через границу могут только жители приграничных самоуправлений Эстонии и Латвии. Благодаря изменениям, ходить на работу в соседнюю страну можно будет вне зависимости от региона проживания. Пересекать границу могут только люди, не имеющие симптомов заболевания.

Целью изменений является смягчение влияния ограничений на передвижение на повседневную жизнь людей и экономическую деятельность предприятий.

Распоряжение правительства (на эстонском языке)