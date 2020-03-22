Элийза Матсалу • 22 марта 2020
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Германия займет сотни миллиардов и примет допбюджет
По словам министра финансов Германии Олафа Шольца, Германия планирует занять 356 млрд евро, чтобы принять дополнителный бюджет и бороться с последствиями воздействия коронавируса на экономику.
По словам Шольца, речь идет об очень большой сумме, однако она дает Германии ту гибкость, в которой страна нуждается в данный момент, сообщает Reuters.
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