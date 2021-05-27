Александра Матвеева • 27 мая 2021 в 9:22
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Каллас: Эстония запретит полеты авиакомпании Belavia
Эстония решила запретить полеты белорусской национальной авиакомпании Belavia в Таллинн. Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас в своем аккаунте Twitter.
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