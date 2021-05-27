Александра Матвеева • 27 мая 2021 в 9:22
Новости
Только для подписчиков
Авиация

Каллас: Эстония запретит полеты авиакомпании Belavia

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

Эстония решила запретить полеты белорусской национальной авиакомпании Belavia в Таллинн. Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас в своем аккаунте Twitter.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Авиация
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи