НТД задержал более двух килограммов кокаина
Сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) задержали в прошлую субботу, 22 мая, в Таллиннском пассажирском порту Ванасадам микроавтобус, в котором были обнаружены упаковки, экспресс-тест содержимого которых подтвердил, что это – кокаин. Об этом сообщила пресс-служба департамента.
Микроавтобус Mercedes Benz направлялся в Финляндию, однако транспортное средство было остановлено при таможенной проверке, в ходе которой в моторном отсеке было обнаружено два пакета, обмотанных чёрной склеивающейся лентой. Общий вес упаковок составил чуть более двух килограммов и содержал белый порошок, экспресс-тест которого подтвердил, что это – кокаин. Точный вес чистого наркотического вещества будет определён в ходе экспертизы.
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