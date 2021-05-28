Belavia отменила рейсы в Эстонию до 28 августа
Белорусская авиакомпания Belavia отменила все рейсы в Таллинн с 28 мая до 28 августа, пишет Reform.by.
Компания пояснила, что данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии.
Пассажиры, имеющие на руках билеты в Таллинн, могут либо изменить дату вылета, либо оформить возврат денег.
В четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что все полеты белорусской национальной авиакомпании Belavia в Таллинн будут запрещены.
«Правительство Беларуси должно нести ответственность за свои действия», - написала Каллас.
Напомним, во вторник Европейский совет призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов через Беларусь, а страны ЕС - запретить самолетам белорусских авиакомпаний пролетать через воздушное пространство Евросоюза и приземляться в аэропортах ЕС.