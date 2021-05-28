Belavia отменила рейсы в Эстонию до 28 августа

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Белорусская авиакомпания Belavia отменила все рейсы в Таллинн с 28 мая до 28 августа, пишет Reform.by.

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Компания пояснила, что данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии.

Пассажиры, имеющие на руках билеты в Таллинн, могут либо изменить дату вылета, либо оформить возврат денег.

В четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что все полеты белорусской национальной авиакомпании Belavia в Таллинн будут запрещены.

«Правительство Беларуси должно нести ответственность за свои действия», - написала Каллас.

Напомним, во вторник Европейский совет призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов через Беларусь, а страны ЕС - запретить самолетам белорусских авиакомпаний пролетать через воздушное пространство Евросоюза и приземляться в аэропортах ЕС.