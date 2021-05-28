Департамент: предприятия розничной торговли смогли приспособиться к ограничениям

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в апреле составил 656 миллионов евро и в сравнении с апрелем прошлого года увеличился в постоянных ценах на 23%. На рост дохода от продаж повлияло прежде всего то, что и торговцы, и покупатели сумели приспособиться к ограничениям, обусловленным коронакризисом.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Яаники Тийгисте, на рост дохода от продаж повлияла прежде всего очень низкая сравнительная база апреля прошлого года и изменившиеся привычки в поведении людей. «Как в апреле прошлого, так и этого года торговые центры были закрыты, однако сейчас торговцы лучше подготовлены к ограничениям и открыли уличные торговые зоны, э-магазины и организовали продажи у двери. Кроме того, люди стали больше передвигаться, в связи с чем увеличился доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива», – добавила Тийгисте.