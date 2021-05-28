Lux Express возобновит рейсы в Санкт-Петербург с 9 июня

Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

Автобусная фирма Lux Express с 9 июня возобновит регулярные рейсы в Санкт-Петербург, которые будут осуществляться четыре раза в неделю, пишет rus.err.ee.

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По понедельникам и пятницам автобус из Таллинна будет отправляться в 7:00, а из Санкт-Петербурга - в 17:15. По средам и воскресеньям отправление из Таллинна в 15:45, а из Санкт-Петербурга - в 7:30.

Пересечение границы будет осуществляться по той же процедуре, что и раньше, но пересекать границу смогут только пассажиры, у которых есть такое право согласно установленным Эстонией и Россией правилам и ограничениям. Регулярные рейсы на данном этапе возобновляются на летний сезон, но в Lux Express рассчитывают, что линия сможет продолжить работу и в дальнейшем.