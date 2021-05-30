dv.ee • 30 мая 2021 в 7:51
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Коррупция

Бородич: TLT ужесточило механизмы контроля

Председатель правления AS Tallinna Linnatransport Денис Бородич.  Фото: Liis Treimann

В пятницу Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело против бывших руководящих сотрудников AS Tallinna Linnatransport. Председатель правления TLT Денис Бородич утверждает, что с 2018 года, когда было заведено уголовное дело, компания проделала большую работу, сделав системы и процессы прозрачнее, и улучшив механизмы контроля.

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