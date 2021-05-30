Лутсар: вакцинация подростков от COVID-19 может начаться осенью

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Вакцинация подростков 12-15 лет будет на повестке дня ближе к осенью, если к этому времени успешно привьют более старшие группы и в наличии будет достаточно препаратов, сказала глава научного совета, профессор Ирья Лутсар.

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В пятницу Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало зеленый свет на использование вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech для вакцинации подростков, пишет rus.err.ee.

По словам Лутсар, Эстония собирается сосредоточиться на вакцинации взрослых и снижении серьезных случаев заболевания, однако подростки будут вакцинированы до наступления очередной волны коронавируса.

«Дети не являются нашим приоритетом, потому что у них коронавирус протекает в легкой форме, - объяснила она - Я очень надеюсь, что к августу прививку получат 70% взрослых людей, и когда учебный год будет не за горами, можно будет подумать о детях».