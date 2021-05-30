Министр финансов: мы испортили пенсионную систему

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Liis Treimann

Изменения во второй пенсионной ступени, которые позволяют снимать деньги до выхода на пенсию, могут означать для многих будущих пенсионеров гораздо меньшие выплаты, считает министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.