dv.ee • 30 мая 2021 в 10:27
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Пенсия

Министр финансов: мы испортили пенсионную систему

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.  Фото: Liis Treimann

Изменения во второй пенсионной ступени, которые позволяют снимать деньги до выхода на пенсию, могут означать для многих будущих пенсионеров гораздо меньшие выплаты, считает министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

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