Министр финансов: мы испортили пенсионную систему
Изменения во второй пенсионной ступени, которые позволяют снимать деньги до выхода на пенсию, могут означать для многих будущих пенсионеров гораздо меньшие выплаты, считает министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
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