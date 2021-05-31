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Аналитики: экономика растет, правительство должно перестать брать кредиты

Экономист Банка Эстонии Каспар Оя. Фото: Liis Treimann

По оценке аналитиков, при текущем экономическом росте правительство должно воздерживаться от дальнейшего взятия кредитов и заняться стабилизацией бюджета, пишет ERR.