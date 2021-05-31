dv.ee • 31 мая 2021 в 13:32
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Экономический рост

Аналитики: экономика растет, правительство должно перестать брать кредиты

Экономист Банка Эстонии Каспар Оя.  Фото: Liis Treimann

По оценке аналитиков, при текущем экономическом росте правительство должно воздерживаться от дальнейшего взятия кредитов и заняться стабилизацией бюджета, пишет ERR.

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