Число прямых авиарейсов из Таллинна выросло

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

С 31 мая из Таллиннского аэропорта открыто 20 международных направлений, сообщает rus.err.ee.

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По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Минск и Мюнхен. Линию Минск-Таллинн, закрытую по решению правительства, обслуживала белорусская авиакомпания Belavia, а в Мюнхен летал самолет AirBaltic.

Однако были открыты и новые линии: Таллинн-Дублин (Ryanair), Таллинн-Ницца (AirBaltic) и Таллинн-Вена (Ryanair).

На этой неделе рейсы из Таллинна осуществляются в следующие зарубежные аэропорты: Амстердам (AirBaltic), Афины (Aegean), Берлин (AirBaltic), Вена (Ryanair), Дублин (Ryanair), Франкфурт (Lufthansa), Харьков (Wizz Air), Хельсинки (Finnair, Diamond Sky), Стамбул (Turkish Airlines), Киев (Wizz Air), Копенгаген (AirBaltic), Лондон (АirBaltic), Малага (АirBaltic), Милан (Ryanair), Ницца (AirBaltic), Париж (AirBaltic), Пафос (Ryanair), Рига (Air Baltic), Стокгольм (SAS, АirBaltic) и Варшава (LOT).