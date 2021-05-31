Исследование: работники онлайн-платформ зарабатывают ниже среднего по Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Доходы людей, работающих посредством онлайн-платформ (Bolt, Wolt, Goworkabit и так далее) ниже, чем в среднем по Эстонии, выясняется из исследования Центра мониторинга развития.