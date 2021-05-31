Рост экономики Эстонии в первом квартале составил 5,4%
Как сообщает Департамент статистики, в первом квартале нынешнего года ВВП Эстонии увеличился на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Если сопоставлять свежую статистику с первым кварталом 2020 года, то с учетом сезонной коррекции валовой внутренний продукт вырос на 5%, а по сравнению с четвертым кварталом прошлого года - на 4,8%.
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