Рост экономики Эстонии в первом квартале составил 5,4%

Как сообщает Департамент статистики, в первом квартале нынешнего года ВВП Эстонии увеличился на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Лийз Трейманн

Если сопоставлять свежую статистику с первым кварталом 2020 года, то с учетом сезонной коррекции валовой внутренний продукт вырос на 5%, а по сравнению с четвертым кварталом прошлого года - на 4,8%.