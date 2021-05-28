Пеэтер Коппель: мы на пороге важнейших изменений в экономике за последние десять лет

Стратег приватного банковского обслуживания SEB Пеэтер Коппель. Фото: Raul Mee

В начале этого года я постепенно начал намекать на то, что инфляция скоро даст о себе знать. После кризиса здравоохранения были предприняты попытки сдержать совокупный спрос, который теперь только и ждет, чтобы вырваться на волю. Образно говоря, все сразу хотят что-то купить, но предложение не поспевает - в результате цена на это что-то растет. Этому, вероятно, учат еще на второй лекции по микроэкономике, а сметливый крестьянин это и так знает, считает стратег приватного банковского обслуживания SEB Пеэтер Коппель.

Добавим к этому низкую базу прошлого года и очень любезную монетарную политику центробанков - и получим, что закрытие экономики, скорее, зажало цены и дешевой ликвидности стало много (а будет и того больше), поэтому инфляционному давлению удивляться не приходится. Удивляет, впрочем, сила этого давления. Центробанки это (пока), видимо, не беспокоит, сигнал они подают четкий: цыплят по осени считают, это временно.