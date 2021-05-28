Пеэтер Коппель • 28 мая 2021 в 11:59
Mнения
Только для подписчиков
Инфляция

Пеэтер Коппель: мы на пороге важнейших изменений в экономике за последние десять лет

Стратег приватного банковского обслуживания SEB Пеэтер Коппель.  Фото: Raul Mee

В начале этого года я постепенно начал намекать на то, что инфляция скоро даст о себе знать. После кризиса здравоохранения были предприняты попытки сдержать совокупный спрос, который теперь только и ждет, чтобы вырваться на волю. Образно говоря, все сразу хотят что-то купить, но предложение не поспевает - в результате цена на это что-то растет. Этому, вероятно, учат еще на второй лекции по микроэкономике, а сметливый крестьянин это и так знает, считает стратег приватного банковского обслуживания SEB Пеэтер Коппель.

Добавим к этому низкую базу прошлого года и очень любезную монетарную политику центробанков - и получим, что закрытие экономики, скорее, зажало цены и дешевой ликвидности стало много (а будет и того больше), поэтому инфляционному давлению удивляться не приходится. Удивляет, впрочем, сила этого давления. Центробанки это (пока), видимо, не беспокоит, сигнал они подают четкий: цыплят по осени считают, это временно.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Инфляция
    Экономика
    Банковское Дело
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи