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Основатели Vabaks.ee обращаются в суд: подозрения необоснованны

Основатель Vabaks.ee Марко Вайк (в центре) вместе со своими защитниками: присяжными адвокатами Оливером Няэсом (слева) и Индреком Леппиком (справа). Фото: Vabaks.ee

Учредители Vabaks OÜ и портала Vabaks.ee подали жалобу в административный суд, в которой просят выяснить, действительно ли деятельность портала требует лицензии Финансовой инспекции и законно ли поступила инспекция, представив государственной прокуратуре жалобу о преступлении.