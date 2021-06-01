Правительство разрешит крупные мероприятия для людей с COVID-сертификатом

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Правительство одобрило распоряжение, в соответствии с которым с 14 июня можно проводить мероприятия с большим, чем предполагают общие требования, числом участников, если в них участвуют только люди, получившие отрицательный результат теста на коронавирус, переболевшие COVID-19 или прошедшие курс вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба правительства.