dv.ee • 1 июня 2021 в 7:09
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Энергетика

Шведский энергоконцерн Vattenfall станет акционером Fermi Energia

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

Планирующая построить АЭС в Эстонии Fermi Energia заключила договор со шведским энергетическим концерном Vattenfall, согласно которому шведская госкомпания инвестирует один миллион евро и станет акционером Fermi Energia, пишет ERR.

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