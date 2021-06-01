Только для подписчиков

Шведский энергоконцерн Vattenfall станет акционером Fermi Energia

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Планирующая построить АЭС в Эстонии Fermi Energia заключила договор со шведским энергетическим концерном Vattenfall, согласно которому шведская госкомпания инвестирует один миллион евро и станет акционером Fermi Energia, пишет ERR.