Касса по безработице выплатила 28 млн евро компенсаций заработной платы
Уровень зарегистрированной безработицы снижается второй месяц подряд. Если в конце марта на учете состояло 57 500 человек, то к концу апреля зарегистрированных безработных было 56 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба Кассы по безработице.
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