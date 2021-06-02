Касса по безработице выплатила 28 млн евро компенсаций заработной платы

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

Уровень зарегистрированной безработицы снижается второй месяц подряд. Если в конце марта на учете состояло 57 500 человек, то к концу апреля зарегистрированных безработных было 56 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба Кассы по безработице.