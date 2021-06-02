Александра Матвеева • 2 июня 2021 в 12:32
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Кийк: Эстонию ждет лето без ограничений
По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, вторая волна коронавируса отступает, и летом в Эстонии будет отменено большинство ограничений.
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