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Кийк: Эстонию ждет лето без ограничений

Министр здоровья и труда Танель Кийк. Фото: Andras Kralla

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, вторая волна коронавируса отступает, и летом в Эстонии будет отменено большинство ограничений.