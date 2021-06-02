В медицинских учреждениях сохранится требование ношения масок

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Несмотря на то, что со 2 июня ношение защитных масок больше не является в Эстонии обязательным, при посещении медицинских учреждений по-прежнему необходимо надевать маску, пишет rus.err.ee.

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"В медучреждениях ношение маски должно оставаться нормой до тех пор, пока эпидемия не утихнет. Особый порядок могут устанавливать и другие учреждения, например, дома престарелых могут требовать от посетителей ношения маски или защитного визора", - сказал в интервью министр здоровья и труда Танель Кийк.

Со 2 июня маски можно не носить во всех общественных помещениях, включая дома по уходу и образовательные учреждения.

Это также касается магазинов, учреждений сферы услуг, культуры, спорта, церквей и сферы досуга.