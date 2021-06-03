KredEx: экономический кризис еще не преодолен
Сравнивая последствия пандемии, можно увидеть, что по сравнению с предыдущим кризисом запас прочности эстонских предприятий стал больше, а восстановление происходит быстрее. С другой стороны, рыночная статистика компаний-экспортеров показывает увеличившееся возмещение убытков по кредитам и давление в отношении удлинения сроков оплаты, сообщает пресс-служба KredEx Krediidikindlustus.
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