dv.ee • 3 июня 2021 в 7:13
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KredEx: экономический кризис еще не преодолен

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

Сравнивая последствия пандемии, можно увидеть, что по сравнению с предыдущим кризисом запас прочности эстонских предприятий стал больше, а восстановление происходит быстрее. С другой стороны, рыночная статистика компаний-экспортеров показывает увеличившееся возмещение убытков по кредитам и давление в отношении удлинения сроков оплаты, сообщает пресс-служба KredEx Krediidikindlustus.

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