KredEx: экономический кризис еще не преодолен

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Сравнивая последствия пандемии, можно увидеть, что по сравнению с предыдущим кризисом запас прочности эстонских предприятий стал больше, а восстановление происходит быстрее. С другой стороны, рыночная статистика компаний-экспортеров показывает увеличившееся возмещение убытков по кредитам и давление в отношении удлинения сроков оплаты, сообщает пресс-служба KredEx Krediidikindlustus.