Рийгикогу принял закон о запрете звероводческих ферм
Рийгикогу одобрил Закон о внесении изменений в Закон о защите животных и в Закон об охране природы, призванный запретить в Эстонии селекцию и разведение животных исключительно или преимущественно с целью получения меха. За принятие закона проголосовали 55, против – 19 членов Рийгикогу. Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу.
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