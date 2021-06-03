Рийгикогу принял закон о запрете звероводческих ферм

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Рийгикогу одобрил Закон о внесении изменений в Закон о защите животных и в Закон об охране природы, призванный запретить в Эстонии селекцию и разведение животных исключительно или преимущественно с целью получения меха. За принятие закона проголосовали 55, против – 19 членов Рийгикогу. Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу.