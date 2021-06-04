Таллинн хочет восстановить выплату компенсации за присоединение к водопроводу
Таллиннская горуправа представила Таллиннскому горсобранию проект постановления, которое позволило бы возобновить выплату возмещения за присоединение к единой системе водопровода и канализации для домов, построенных ранее 2011 года на основании выданного разрешения. Об этом сообщила столичная пресс-служба.
«Создание новых точек подключения с учетом развития города, безусловно, необходимо, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – По городским данным, таких неподключенных к сети водопровода и канализации участков недвижимости может быть около 600. Если все владельцы подадут ходатайство о возмещении, общая стоимость выплат может составить 4,8 млн евро. Мы хотим выплатить возмещение первым ходатайствующим в этом или следующем году».
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