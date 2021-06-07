Бензин и дизельное топливо подорожали на 20% за год

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в мае повысился по сравнению с апрелем на 0,9%, а по сравнению с маем прошлого года – на 3,6%.

В годовом сравнении товары в мае были на 2,9% дороже и услуги – на 4,4%.