Бензин и дизельное топливо подорожали на 20% за год
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в мае повысился по сравнению с апрелем на 0,9%, а по сравнению с маем прошлого года – на 3,6%.
В годовом сравнении товары в мае были на 2,9% дороже и услуги – на 4,4%.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме