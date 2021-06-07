dv.ee • 7 июня 2021 в 6:00
Новости
Только для подписчиков
Розничная Торговля

Бензин и дизельное топливо подорожали на 20% за год

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в мае повысился по сравнению с апрелем на 0,9%, а по сравнению с маем прошлого года – на 3,6%.

В годовом сравнении товары в мае были на 2,9% дороже и услуги – на 4,4%.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Розничная Торговля
    Инфляция
    Экономика
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи