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Прибыль и оборот продавца лекарств Roche Eesti OÜ выросли

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Прошлый год оказался удачным для компании Roche Eesti OÜ, занимающейся оптовой продажей и импортом фармацевтических препаратов.

Как сообщила компания в финансовом отчете, выросли и прибыль, и оборот: «Мы сохранили лидирующие позиции в онкологии и внесли свой вклад в развитие, инициировав исследования новых лекарств в Эстонии».