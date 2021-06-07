Мартин Йоханнес Тедер • 7 июня 2021 в 6:55
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Прибыль и оборот продавца лекарств Roche Eesti OÜ выросли
Прошлый год оказался удачным для компании Roche Eesti OÜ, занимающейся оптовой продажей и импортом фармацевтических препаратов.
Как сообщила компания в финансовом отчете, выросли и прибыль, и оборот: «Мы сохранили лидирующие позиции в онкологии и внесли свой вклад в развитие, инициировав исследования новых лекарств в Эстонии».
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