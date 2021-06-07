dv.ee • 7 июня 2021 в 13:52
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Экономический рост

Swedbank: в мае рост цен ускорился

Swedbank прогнозирует, что во второй половине года ускорится рост цен на продукты питания.  Фото: Andras Kralla

Если в апреле рост цен составил 1,9% в годовом сравнении, то в мае он ускорился до 3,6%, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

Приводим полный текст экономического анализа:

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