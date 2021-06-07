Swedbank: в мае рост цен ускорился
Swedbank прогнозирует, что во второй половине года ускорится рост цен на продукты питания. Фото: Andras Kralla
Если в апреле рост цен составил 1,9% в годовом сравнении, то в мае он ускорился до 3,6%, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Приводим полный текст экономического анализа:
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