Исследование: количество предложений о работе растет
Как выяснилось из последнего проведенного CVKeskus.ee обзора рынка труда, в мае 2021 года работодатели опубликовали даже больше предложений о работе, чем в это же время в 2019 году. Быстрый рост числа предлагаемых должностей существенно улучшил возможности найти работу, однако заметно увеличил и конкуренцию за привлечение внимания соискателей работы, сообщила пресс-служба CVKeskus.ee.
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