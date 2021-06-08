Исследование: количество предложений о работе растет

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Как выяснилось из последнего проведенного CVKeskus.ee обзора рынка труда, в мае 2021 года работодатели опубликовали даже больше предложений о работе, чем в это же время в 2019 году. Быстрый рост числа предлагаемых должностей существенно улучшил возможности найти работу, однако заметно увеличил и конкуренцию за привлечение внимания соискателей работы, сообщила пресс-служба CVKeskus.ee.