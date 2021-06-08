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Крупный оптовый продавец покупает конкурента

Глава Kaupmees Март Рельве. Фото: Raul Mee

Эстонский оптовый продавец продуктов питания и товаров первой необходимости AS Kaupmees & KO покупает компанию VL Holding OÜ, занимающуюся оптовой продажей продуктов питания и логистикой, сообщает Äripäev.

Cогласно подписанному договору, Kaupmees станет владельцем VL Holding OÜ вместе с принадлежащими ему компаниями по оптовой торговле Vegelog OÜ и Karisma Food OÜ, а также логистической компанией Jahelogistika OÜ.