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Крупный оптовый продавец покупает конкурента
Эстонский оптовый продавец продуктов питания и товаров первой необходимости AS Kaupmees & KO покупает компанию VL Holding OÜ, занимающуюся оптовой продажей продуктов питания и логистикой, сообщает Äripäev.
Cогласно подписанному договору, Kaupmees станет владельцем VL Holding OÜ вместе с принадлежащими ему компаниями по оптовой торговле Vegelog OÜ и Karisma Food OÜ, а также логистической компанией Jahelogistika OÜ.
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