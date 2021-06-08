dv.ee • 8 июня 2021 в 6:36
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Промышленность

Промышленные предприятия стали производить больше продукции

Иллюстративное фото.  Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в апреле на 17% больше продукции, чем в этом же месяце прошлого года. Производство увеличилось в энергетике на 17% и в обрабатывающей промышленности – на 18%, однако в горнодобывающей промышленности сократилось на 1%, сообщает пресс-служба департамента.

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