Промышленные предприятия стали производить больше продукции

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в апреле на 17% больше продукции, чем в этом же месяце прошлого года. Производство увеличилось в энергетике на 17% и в обрабатывающей промышленности – на 18%, однако в горнодобывающей промышленности сократилось на 1%, сообщает пресс-служба департамента.