Промышленные предприятия стали производить больше продукции
По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в апреле на 17% больше продукции, чем в этом же месяце прошлого года. Производство увеличилось в энергетике на 17% и в обрабатывающей промышленности – на 18%, однако в горнодобывающей промышленности сократилось на 1%, сообщает пресс-служба департамента.
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