Статистика: туристы возвращаются в Эстонию
По данным Департамента статистики, услугами предприятий по размещению в апреле воспользовались 59 000 туристов, что более чем в три раза больше, чем в этом же месяце прошлого года. Выросла численность как зарубежных, так и местных туристов, сообщает департамент.
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