Статистика: туристы возвращаются в Эстонию

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla/Äripäev

По данным Департамента статистики, услугами предприятий по размещению в апреле воспользовались 59 000 туристов, что более чем в три раза больше, чем в этом же месяце прошлого года. Выросла численность как зарубежных, так и местных туристов, сообщает департамент.