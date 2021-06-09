Пилле Иваск • 9 июня 2021 в 14:11
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Прибыль Eesti Talleks уменьшилась в 10 раз
Оборот инвестиционной компании Eesti Talleks, которую с лета прошлого года возглавляет Яано Винк, упал во время коронакризисного года на 25%. Прибыль снизилась в 10 раз.
"Готовились к худшему, а меры экономии, принятые в нужный момент из-за коронавируса, сработали хорошо и позволили избежать ещё более крупных потерь", - говорит председатель правления Eesti Talleks Яано Винк.
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