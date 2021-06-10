В первом квартале экспорт и импорт услуг были на том же уровне

Фото: Joe Giddens

По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, в первом квартале экспорт услуг увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2% и импорт на 51%. Экономические единицы Эстонии экспортировали и импортировали услуг на 1,6 миллиардов евро. Импорт услуг увеличился в основном за счет роста телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.

Дефицит внешней торговли услугами составил 52 млн евро и увеличился в сравнении с первым кварталом прошлого года на 515 млн евро.