Экс-главу МВД Латвии подозревают в шпионаже в пользу России

Янис Адамсонс. Фото: Wikipedia

По версии следствия, депутат Сейма Янис Адамсонс в течение четырех лет передавал Москве информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе Латвии, передает Delfi.

Парламент Латвии разрешил Генеральной прокуратуре страны провести обыски у депутата партии "Согласие" Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, и заключить его под стражу.

По версии следствия, бывший министр внутренних дел Латвии Адамсонс последние четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе, передает телеканал LTV. В частности, согласно документам Службы государственной безопасности (СГБ), речь идет о 43 эпизодах шпионажа.

Янис Адамсонс был членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имел доступа к информации, содержащей государственную тайну, отмечает информагентство LETA.

С 1994 по 1995 год Адамсонс был министром внутренних дел Латвии.