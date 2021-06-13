Космический полет с Безосом обойдется в 28 млн долларов

Билет на космический корабль New Shepard, на котором в июле собирается лететь в космос основатель Amazon Джефф Безос, продан на аукционе 28 млн долларов.

Фото: HANDOUT, Blue Origin, AFP

Об этом сообщается на сайте компании Безоса Blue Origin. Всего в аукционе участвовали около 7,6 тысяч человек из 159 стран. Имя победителя аукциона пока не называется.