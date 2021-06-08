dv.ee • 8 июня 2021 в 6:23
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Джефф Безос решил лично отправиться в космос

Основатель компании Amazon Джефф Безос объявил о том, что через несколько недель отправится в космос на собственном корабле, сообщает CNN.

Основатель компании Amazon (и будущий астронавт) Джефф Безос.   Фото: CLODAGH KILCOYNE, Reuters/Scanpix

Полет состоится 20 июля нынешнего года - всего через 15 дней после того, как Безос покинет пост исполнительного директора Amazon, информирует CNN.

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