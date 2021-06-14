dv.ee • 14 июня 2021 в 5:26
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Британский стартап готов электрифицировать любой велосипед

Электровелосипеды становятся все более популярными, и британский стартап Swytch не отстает от тренда: компания обещает сделать любой велосипед электрическим, сообщает Guardian.

Фото: Reuters/Scanpix

Несколько лет назад Swytch удалось привлечь на краудфандинговой платформе Indiegogo миллион евро инвестиций.

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